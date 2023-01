"Vedi Napoli e poi crolli": quotidiani ironizzano sulla papera di Szczesny con l'Atalanta

La prima di campionato per la Juventus dopo il -15 deciso dalla Procura Federale si risolve con uno spettacolare pareggio per 3-3 contro l'Atalanta

La prima di campionato per la Juventus dopo il -15 deciso dalla Procura Federale si risolve con uno spettacolare pareggio per 3-3 contro l'Atalanta. Tra i peggiori in campo non può che esserci Szczesny, autore di un errore grossolano che avrebbe potuto segnare in negativo la gara dei bianconeri. Per la Gazzetta "l'inizio è da paperissima" e rischia di condizionare il match.