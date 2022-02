Venezia-Napoli, probabili formazioni CdS: Spalletti conferma il blocco di difesa e centrocampo

Qualche novità, sì, ma tante conferme nella formazione che Luciano Spalletti ha in mente per la sfida odierna con il Venezia. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore azzurro dovrebbe confermare l'intero blocco di difesa e centrocampo, portiere compreso, mentre davanti le novità saranno Insigne e Osimhen, pronti a tornare titolari. Con loro dovrebbe spuntarla Politano su Elmas. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen