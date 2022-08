Verona-Napoli, probabili formazioni CdS: out Fabian, due nuovi subito titolari

Qualche piccolo dubbio Luciano Spalletti ancora ce l'ha, ma il più della formazione da scegliere per l'esordio in campionato con l'Hellas Verona è fatto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche piccolo dubbio Luciano Spalletti ancora ce l'ha, ma il più della formazione da scegliere per l'esordio in campionato con l'Hellas Verona è fatto. In porta dovrebbe esserci Meret, mentre per quanto riguarda i nuovi saranno due i debutti: Kim in difesa, Kvaratskhelia in attacco. In mediana out Fabian, al quale sarà preferito Zielinski, anche a causa del mercato. Di seguito le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Henry

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia