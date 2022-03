Verona-Napoli, probabili formazioni CdS: Spalletti rivoluziona tutta la trequarti?

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che Luciano Spalletti potrebbe (dovrebbe?) rivoluzionare tutta la trequarti per la sfida contro il Verona

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che Luciano Spalletti potrebbe (dovrebbe?) rivoluzionare tutta la trequarti per la sfida contro l'Hellas Verona: Ounas, Elmas e Lozano potrebbero prendere il posto di Politano, Zielinski e Insigne. In mediana spazio ad Anguissa al posto di Fabian. Di seguito le probabili formazioni.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Ounas, Elmas, Lozano; Osimhen