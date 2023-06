Verso Napoli-Sampdoria: Spalletti dovrà rimediare a tre assenze

Tre defezioni per Luciano Spalletti nell'ultima di campionato contro la Sampdoria. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre defezioni per Luciano Spalletti nell'ultima di campionato contro la Sampdoria. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Contro la Sampdoria ultima in classifica, Spalletti dovrà rimediare a qualche assenza. Politano non è ancora recuperato, Mario Rui vuole ritrovare il campo ma ieri ha fatto ancora lavoro personalizzato e Olivera ha lasciato anzitempo la seduta per una contusione".