Vertice di mercato ADL-Spalletti: il patron ha tranquillizzato il tecnico, il retroscena

Aurelio De Laurentiis ha lasciato Rivisondoli, sede del ritiro del Napoli, per fare ritorno a Roma. E prima di partire il presidente ha voluto rassicurare Luciano Spalletti, garantendogli il massimo sforzo per completare l’organico. I due hanno discusso a lungo in un vertice al quale hanno partecipato anche il ds Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato, l’uomo che gestisce i conti del club. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.