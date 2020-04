Vertonghen, Inter in pole ma Napoli lavora sotto traccia

Jan Vertonghen sarà uno dei pezzi pregiati del mercato dei parametro zero in estate. Il difensore, in scadenza con il Tottenham ha molte pretendenti anche in Italia ed il suo futuro potrebbe essere nel nostro campionato. Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, "l’Inter parte in pole per il belga che porterebbe grande esperienza in di-esa, dove a lasciargli spazio sarebbe Godin. In Italia anche Roma e Napoli lavorano sotto traccia" spiega la rosea.