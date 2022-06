Vice-Meret, spunta un nome nuovo: può arrivare dall'Osijek

Quella di Marco Sportiello è un’idea interessante, essendo il trentenne dell’Atalanta piuttosto esperto, oltre d essere ormai senza contratto

Il capitolo portieri è sempre tormentato in casa Napoli. Ad affrontare la questione è l'edizione odierna di Tuttosport: "Si sono interrotte le comunicazioni tra il Napoli e Ospina , anche lui da considerare come un ex alla stregua di Insigne, Ghoulam e Mertens, ora Giuntoli è alla ricerca di un vice Meret . Quella di Marco Sportiello è un’idea interessante, essendo il trentenne dell’Atalanta piuttosto esperto, oltre d essere ormai senza contratto. Però il club partenopeo sta corteggiando con insistenza Ivica Ivusic dell’Osijek nonché titolare della Croazia".