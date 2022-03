VIDEO - Giuntoli guarda in Olanda per il dopo Insigne: piace Sinisterra

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Luis Fernando Sinisterra, colombiano in forza al Feyenoord, è tra i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli per il dopo Lorenzo Insigne. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Colombiano che vola, che sa stringere verso il centro, che ha il senso del gol (18 per il momento) e per il quale ci vorrebbero una ventina di milioni di euro, se intanto il prezzo non è già lievitato”.

