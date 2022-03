VIDEO - Sconcerti: "Juve ha fallito, la disonestà intellettuale è di Allegri che ha trattamento di favore"

Nell'analisi rientra il lavoro di Massimiliano Allegri con la Juventus dopo l'uscita di scena dalla Champions League ad opera del Villarreal:

TuttoNapoli.net

Dura presa di posizione di Mario Sconcerti a Pressing, sulle reti Mediaset. Nell'analisi rientra il lavoro di Massimiliano Allegri con la Juventus dopo l'uscita di scena dalla Champions League ad opera del Villarreal: "E' quella che si chiama tautologia... Se parti per vincere e non vinci, per 4 anni di fila esci praticamente agli ottavi, è un fallimento. E' un fallimento assolutamente tecnico, non finanziario. Se un'azienda ricapitalizza lo fa per conto proprio, non c'è un problema finanziario.

Ma proprio perché ha ricapitalizzato il fallimento è tecnico. Questo Allegri lo sa. Lui perse il posto per essere stato eliminato ai quarti con l'Ajax. Sa bene che Sarri ha vinto il campionato e fu sostituito perché uscì agli ottavi, e Pirlo stessa cosa. La disonestà intellettuale è pensare che lui debba avere un trattamento diverso la seconda volta, il fallimento è davanti alla realtà".