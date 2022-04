Zazzaroni contro Sarri sul Cds: "Immobile non lasci, ma lui eviti di spararle grosse"

Nella medesima conferenza Sarri ha poi sottolineato che il vero problema del sistema calcistico italiano, a suo avviso, è la mancanza di strutture degne

"Fossi in lui saprei cosa fare", ha tuonato ieri in conferenza Maurizio Sarri facendo riferimento a Immobile, bersagliato di critiche dopo la sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord. "Chi ha ascoltato le parole dell’allenatore della Lazio - scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport - ha tratto una sola conclusione: Maurizio gli suggerisce di lasciare la Nazionale, dal momento che l’hanno eletto a capro espiatorio". A onor del vero, a detta del giornalista, se c'è un'occasione in cui Ciro è stato attaccato di meno, è stata proprio lo spareggio per i Mondiali. Immobile "non deve lasciare la Nazionale", perché "è ancora, e di gran lunga, il miglior centravanti italiano". Nella medesima conferenza Sarri ha poi sottolineato che il vero problema del sistema calcistico italiano, a suo avviso, è la mancanza di strutture degne: "Per essere utile davvero suggerisca, anzi imponga l’aggiornamento delle strutture ai club nei quali presta servizio - incalza Zazzaroni -. Eviti, comunque, di cercare a sua volta un posto fra gli opinionisti che le sparano grosse".