Zazzaroni sul CdS: "Quello che dice Conte lo pensa anche Inzaghi"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, all'indomani delle vittorie di Napoli e Inter si esprime così nel suo fondo: "«Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la vanno a leggere», ci ha ricordato Antonio Conte pochi minuti dopo aver battuto il Lecce peraltro con notevoli sofferenze nella seconda parte. A Simone Inzaghi leggere la storia non è mai piaciuto nemmeno a scuola, per questo ieri sera ha accettato di sfidare a distanza Hansi Flick nel gioco delle seconde scelte: contro il Verona ha mandato in campo l’Inter B tutta insieme, rischiando il giusto.

Lo stesso ha fatto naturalmente il tedesco a Valladolid dove all’ultima in classifica ha presentato un Barcellona che partiva da Ter Stegen, al rientro dopo il lungo infortunio: davanti al portiere poi ha messo il diciottenne Hector Fort, Ronald Araujo, Christensen e Gerard Martin; Pedri e Gavi in mezzo; Dani Rodriguez, Fermin Lopez e Ansu Fati alle spalle di Pau Victor".