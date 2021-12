Zazzaroni sul CdS: "Scandalo plusvalenze Juve finirà a tarallucci e vino?"

Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Scandalo plusvalenze? Juve commissariata...ad Allegri". Il giornalista ha parlato del caso plusvalenze che vede coinvolte la Juve, chiedendosi come andrà a finire la vicenda. A parte il danno d'immagine per la Juve, anche il calcio italiano ne esce più indebolito che mai. Retrocessione in B? Tarallucci e vino? E le altre? "Sono convinto che prevarrà la necessità di portare a conclusione il campionato in modo più o meno regolare e che sarà impossibile evitare il coinvolgimento di mezza serie A" scrive Zazzaroni. E poi sulla Juve aggiunge: "La Juve, società quotata in borsa e in crisi non solo finanziaria, dovrebbe essere per così dire “commissariata”. Avendo strappato a Elkann e Agnelli un così lungo contratto - quattro anni a 7, e non 9, milioni a stagione - il commissario diventa naturalmente Allegri. Con un solo scopo: la Champions". E poi, la 'carta di Ronaldo', cos'è? Per Zazzaroni potrebbe essere "un appunto di gentlemen agreement, relativo all’impegno a rifondere al portoghese le mensilità sospese per Covid, che non è stato messo in bella, come invece impongono le norme federali".