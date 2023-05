Zielinski disposto a ridursi l'ingaggio, il Napoli studia Samardzic: costa tanto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Piotr Zielinski e

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Piotr Zielinski, centrocampista in scadenza nel giugno 2024.

"In realtà Zielinski ha voglia di restare, si ridurrebbe anche un pochettino l’ingaggio, Napoli è casa sua, ci sta da otto anni ormai e gli piacerebbe un sacco rimanere sino alla fine della sua carriera o finché sarà possibile. L’estate scorsa, quando il West Ham lo chiamò, decise la sua scelta di vita non meritasse di essere alterata, non adesso, non per colpa delle sterline, che l’attirano ma mica poi tanto. Trattativa mai seriamente iniziata, congelata in fretta, poi chiusa. Solo che se stai così vicino alla scadenza, le tentazioni si possono ripresentare e gli esteti possono avvertire rigurgiti. Il Napoli settimane fa si è presentato all’Udinese per capire se ci sono margini di trattativa su Samardzic, che ha una quotazione già rilevante e che solo per una trentina di milioni di euro potrebbe stuzzicare la famiglia Pozzo. La cifra è considerevole, il gioiellino ha una sua luminosità, tempo per dialogare ce n’è a sufficienza, perché il mercato non è ancora (seriamente) cominciato.