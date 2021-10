Zielinski in crisi, Spalletti ha la cura per il polacco

La cura della fiducia per Piotr Zielinski, uno degli azzurri (pochissimi) più in difficoltà in questo inizio di stagione. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Zielinski non è riuscito ad esprimersi con continuità ha saltato anche la partita contro il Legia Varsavia per un lieve risentimento muscolare, Spalletti ha in mente la cura all’insegna della fiducia. Da Sampdoria-Napoli, nelle partite in cui è stato disponibile a livello fisico, l’ha sempre schierato nella formazione iniziale anche se poi ha scelto di sostituirlo a gara in corso.

Spalletti sa che l’unico modo per andare in forma, sbloccarsi è giocare con continuità e allora insiste su di lui, coltivando anche le preziose alternative nel regno dei cinque cambi: Elmas, Mertens da sotto punta come negli ultimi venti minuti a Firenze e Ounas quando recupererà dall’infortunio"