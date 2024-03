Zielinski torna a sorridere in nazionale: non segnava da sei mesi

Piotr Zielinski torna a splendere e ritrova la rete dopo sei mesi. L’ultima il 3 ottobre contro il Real Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski torna a splendere e ritrova la rete dopo sei mesi. L’ultima il 3 ottobre contro il Real Madrid, il terzo gol stagionale quando si rincorrevano voci confuse sul futuro perché la trattativa col Napoli non decollava e l’Inter avanzava nell’ombra.

L’inizio di stagione aveva illuso tutti, Zielinski compreso, poi - forse un caso, forse no - la frenata sul rinnovo coincide con una flessione in campo. Non s’è mai più visto il vero Piotr, forse solo all’inizio, qualche sterzata delle sue e qualche gol prima di adagiarsi, mimetizzandosi tra le difficoltà collettive. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.