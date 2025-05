Boom di presenze per l'eventuale festa: previsti 1mln di tifosi se sarà Scudetto

vedi letture

Allo stadio “Maradona” ci saranno oltre 52mila spettatori. Questo il risultato con gli altri biglietti messi in vendita ieri e subito polverizzati. Ma sono solo una parte dei numeri attesi per questa sera. Ci saranno maxischermi in 53 Comuni dell’area metropolitana, 1500 agenti in strada in città con il supporto di Esercito e Polizia locale, 400 volontari di protezione civile.

Ed è atteso l’arrivo di un milione di persone in caso di vittoria. E ancora, strade chiuse e un percorso limitato per l’eventuale sfilata di 2 bus scoperti dal lungomare a piazza del Plebiscito nella giornata di lunedì. Lo riporta il quotidiano Roma oggi in edicola con tutti i dettagli relativi alla serata e anche al post con l'eventuale trionfo contro il Cagliari che vorrebbe dire vittoria del quarto tricolore nella storia del club azzurro.