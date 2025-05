"Gol subito e speriamo": svelata strategia Inter per sorprendere il Napoli

Sono residue ma vive le speranze di scudetto dell'Inter. La Gazzetta dello Sport svela quella che è la strategia che verrà adottata dalla squadra di Inzaghi nella trasferta di questa sera a Como. Si giocherà come sempre in contemporanea e ai nerazzurri servirà una vittoria per sperare ancora nel tricolore. Poi tutto dipenderà dal risultato del Maradona. Al momento c'è la distanza di un punto tra le due squadre.

"Vinciamo e vediamo, non voglio la testa altrove: questo il logico pensiero che il tecnico ha trasferito ai suoi lungo questa settimana. Accompagnato anche dalla voglia di una partenza lanciata in campo: della serie, se c’è una possibilità in più di mettere pressione al Napoli è quella di andare subito in avanti nel risultato. Basterà? Forse no. Ma il concetto è semplice: se non ti metti nelle condizioni che possa bastare, di sicuro il ribaltone non accadrà".