Da Cagliari: "C'è chi sogna di rovinare la festa ai rivali storici del Napoli"

vedi letture

Altro che salvezza conquistata. C'è un altro obiettivo per il Cagliari per chiudere l'anno: rovinare la festa al Napoli. E' quanto si apprende sull'Unione Sarda oggi in edicola. Focus sulle motivazioni di scorta per la squadra di Nicola nel giorno dell'attesa sfida agli azzurri. Ecco quanto si legge sul quotidiano.

"Il Cagliari tra il Napoli e lo scudetto. Il paradosso del calendario, e delle sue tempistiche. Quello che solo poche settimane fa sembrava l’incubo più grande per i rossoblù, ossia doversi giocare la salvezza all’ultima giornata al “Maradona”, è diventata un’insidia per la squadra di Conte. C’è chi sogna ora, tra i giocatori e soprattutto tra i tifosi, di rovinare la festa ai rivali storici. Basterebbe un pareggio per sparigliare le carte in cima alla classifica al fotofinish. Proprio quel punto che consentirebbe, tra l’altro, di blindare il 14° posto a prescindere dagli altri risultati”.