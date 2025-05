Gazzetta e l'atteggiamento di Conte: "I suoi show sono studiati, ecco perché"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'atteggiamento di Antonio Conte in questa stagione: "In questa stagione ha dimostrato duttilità tattico-strategica, non si è ancorato a un sistema di gioco di fisso, al 3-5-2 che per statistica lo contraddistingue. Ha variato il copione, si è affidato al 4-3-3, al 3-4-2-1 e qualche volta al 4-2-3-1 o al 4-2-4. Mai visto un Conte tanto trasformista, restare fermi e fissi non paga. Ha sfruttato il vantaggio dell’assenza di euro-coppe, ha lavorato con continuità ogni settimana a Castel Volturno, senza lo stress di viaggi da smaltire o di energie ai minimi termini, anche se nelle ultime settimane il Napoli è sembrato in riserva.

Forse Conte ha esagerato con le lamentele, con le provocazioni verso la società e l’ambiente, ma sono cose che fanno parte del personaggio. Chi assume Conte si accolla tutto il pacchetto. Ed è probabile che certi show contiani siano studiati per allentare le pressioni sui giocatori, per attirare su di sé le tensioni, quel genere di giochi mentali in cui José Mourinho è maestro".