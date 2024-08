Foto Folorunsho a parte: il centrocampista non partecipa alla sessione odierna

vedi letture

Prima delle due sedute in programma quest'oggi per il Napoli arrivato al terzultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro: out Folorunsho - che era ad un passo dall'Atalanta - che non ha partecipato alle ripetute iniziali e poi è uscito dal campo. Probabile palestra per lui, in attesa di scoprire se tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio.