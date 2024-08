Osimhen out: non partecipa all'allenamento congiunto con la Casertana

Victor Osimhen è assente in questa mattinata di allenamento congiunto contro la Casertana dove Antonio Conte sta facendo giocare chi non ha preso parte interamente alla sconfitta di ieri contro il Girona. Il nigeriano si allena a parte, ieri non era nemmeno stato convocato per il test amichevole come tutti match disputati dal Napoli in questo pre-campionato.