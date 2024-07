Perla di Raspadori al Brest e quarta gara senza subire gol: il Napoli di Conte prende forma

Gli azzurri vincono meritatamente grazie ad una perla di Giacomo Raspadori poco prima della fine del primo tempo

Il Napoli vince meritatamente anche la penultima amichevole estiva, contro il Brest fresco del miglior pazziamento della sua storia nella scorsa Ligue 1, grazie ad una perla di Giacomo Raspadori poco prima della fine del primo tempo. Quarta gara di fila senza subire gol, difesa molto compatta e tanta intensità in mezzo al campo. Troppo poco la produzione offensiva dei francesi che vanno raramente vicino ad impensierire la porta di Meret. Il goal di misura sta stretto agli azzurri che offensivamente creano tantissimo e ripetutamente vanno vicini al raddoppio. L'ultimo impegno prima dell'inizio della nuova stagione sarà sabato contro il Girona per chiudere il ritiro di Castel di Sangro.

PRIMO TEMPO - Avvio molto lento della gara con il Napoli in possesso ed il Brest che si alza con un forte pressing. Primo affondo dei francesi poco dopo il decimo minuto, palla persa a centrocampo da Anguissa e tentativo dal lato destro dell’area di rigore, ipnotizza Meret. Gli azzurri ci provano al minuto 17’ con un sinistro impreciso da parte di Politano, pallone che finisce in alto sulla traversa. La prima vera occasione è il legno colpito da parte di Spinazzola al minuto 22’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: dalla bandierina batte Raspadori, palla al centro, spizzata di Di Lorenzo e Spinazzola sulla linea centra la traversa con il destro. Pochi secondi dopo sempre l’ex Roma ha sul piede destro l’opportunità del vantaggio, ma il suo tiro è deviato da Bizot in calcio d’angolo. La partita prende ritmo ed il Napoli spinge, occasione per Kvara, dribbling in area del georgiano, sinistro ravvicinato da posizione defilata: Bizot devia in angolo con la gamba. Ancora azzurri, questa volta con Politano, che servito da Lobotka in area, ci prova con il sinistro sul secondo palo ma Bizot respinge ancora di piede. Il Napoli passa in vantaggio con la rete di Raspadori al minuto 42’: Mazzocchi dalla fascia destra alza un cross perfetto, controllo delicato di destro e girata di sinistro dell'ex Sassuolo che realizza una rete sensazionale! Azzurri in vantaggio meritato alla fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO - I secondi 45 minuti iniziano con un’occasione per il Brest ma Meret è bravo a chiudere dopo una piccola disattenzione di Mazzocchi. Kvara colpisce un palo al minuto 57’: il georgiano riceve dalla sinistra da Spinazzola, destro a giro rasoterra che centra il montante! Vicino al raddoppio anche Anguissa con una prestigiosa rovesciata: palla a lato. Mentre il Brest cerca di recuperare terreno, Conte rivoluziona la squadra, gli azzurri si schierano sempre col 3-4-2-1 ma con: Caprile; Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan; Zerbin, Cajuste, Folorusho, Mario Rui; Ngonge, Kvara; Simeone. Ancora un ispirato Kvara vicino al raddoppio ma il suo tentativo viene rimpallato in angolo. A poco dalla fine il Brest va vicino al pari con Del Castillo: da un cross dalla sinistra il 10 del Brest anticipa Mario Rui a centro area, palla che esce di poco. Il match termina 1-0, il Napoli non delude e vince la quarta amichevole di fila, senza subire goal. Difesa molto compatta, fraseggi intensi e una perla di Raspadori dona di misura un buon regalo di compleanno al mister Conte.

TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1): Meret (Dal 70° Caprile); Di Lorenzo (Dall'88° Mezzoni), Rrahmani (Dal 70° Juan Jesus), Buongiorno (Dal 70° Natan); Mazzocchi (Dal 70° Zerbin), Lobotka (Dal 70° Cajuste), Anguissa (Dal 70° Folorunsho), Spinazzola (Dal 70° Mario Rui); Politano (Dal 70° Ngonge), Kvaratskhelia (Dall'80° Cheddira); Raspadori (Dal 70° Simeone).

BREST (4-3-3) : Bizot; Pereira Lage (Dal 76° Dari), Le Cardinal (Dal 76° Amavi), Ndiaye (Dal 62° Chardonnet), Lala; Martin (Dal 69° Mbock), Magnetti, Camara (Dal 76° Dembele); Le Douaron (Dal 62° Zogbè), Ajorque (Dal 69° Camblan), Del Castillo (Dal 76° Kante).

MARCATORI: Raspadori 42’

AMMONITI: n/a