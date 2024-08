Piove a Castel di Sangro, l’allenamento slitta ed i tifosi in tribuna non la prendono bene

vedi letture

Scende la pioggia sul Patini a Castel di Sangro e dopo 25 minuti dall'orario programmato per la seconda seduta odierna i calciatori non sono ancora scesi in campo: i tifosi non ci stanno e dopo diversi minuti di fischi parte il coro "vergogna, vergogna". In tantissimi stanno abbandonando gli spalti con la curva Nord praticamente semi vuota.