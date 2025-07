Ultim'ora Accostato al Napoli, per Sancho spinge la Juventus: sul piatto una contropartita

Anche il nome di Timothy Weah è finito sul tavolo della trattativa tra Juventus e Manchester United per Jadon Sancho. Ne parla il Manchester Evening News, che sottolinea come il laterale americano non abbia però riscosso particolare successo tra i Red Devils. Discorso diverso invece per il centrocampista Douglas Luiz, che potrebbe sicuramente interessare a mister Amorim e ai suoi.

Sono ore decisive per il futuro di Sancho, nome che è tornato forte sul taccuino della Juventus dopo essere stato già vicino ai bianconeri un anno fa. Mentre il Porto continua a chiedere 30 milioni per Francisco Conceicao – una cifra che fa riflettere la dirigenza juventina – Comolli valuta se lo stesso investimento non sia più strategico per un profilo come Sancho: 25 anni, esperienza in Premier League, un palmarès importante e nel pieno della maturazione calcistica.

La valutazione del Manchester United per l’esterno inglese è attorno ai 30 milioni. Il club di Premier League è pronto a trattare la cessione, soprattutto considerando che Sancho è rientrato dal prestito al Chelsea e non rientra nei piani tecnici. I contatti si intensificano e prende corpo appunto l’ipotesi di uno scambio con Douglas Luiz, che alla Juve non ha inciso ma continua a godere di stima in Inghilterra.