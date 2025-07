Ufficiale Roma multata per 3mln dalla UEFA, nessuna sanzione a Inter e Milan

vedi letture

La Prima Camera dell’Organismo di Controllo Finanziario dei Club oggi ha annunciato una serie di decisioni che hanno coinvolto anche alcuni club di Serie A. In particolare, la Roma è stata multata per 3 milioni di euro per aver "superato di poco il target intermedio per il 2024" fissato dal settlement agreement. Inter e Milan invece sono risultati in regola e di conseguenza non hanno subito alcuna sanzione. Di seguito un estratto del comunicato:

"4. Club sotto accordi precedenti. La Prima Camera del CFCB ha continuato il monitoraggio dei dieci club già soggetti ad accordi di transazione nella stagione 2024/25. I dettagli di quegli accordi sono disponibili sul sito UEFA. AC Milan (ITA), FC Internazionale Milano (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique Marsiglia (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Beşiktaş JK (TUR), Trabzonspor A.Ş. (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) sono risultati in regola con gli obiettivi finanziari intermedi per l’esercizio 2024. AS Roma (ITA) ha superato di poco il target intermedio per il 2024 ed è stata sanzionata con una multa di 3 milioni di euro".