Ufficiale AIA, ecco gli Organi Tecnici della stagione 2025/26: confermato Rocchi e c'è una novità

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) attraverso un comunicato ha annunciato gli organi tecnici per la stagione 2025/26. È confermato Gianluca Rocchi in qualità di Responsabile CAN, inoltre c'è una grande novità: lo storico arbitro Daniele Orsato, con il compito di responsabile CAN C. Di seguito la nota dell'AIA:

"Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha approvato oggi le nomine dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali. Di seguito i Responsabili delle Commissioni di calcio:

CAN

Responsabile

ROCCHI Gianluca – Sezione di Firenze – in continuità di nomina

Componenti

CIAMPI Maurizio – Sezione di Roma 1 – nuovo

DI LIBERATORE Elenito Giovanni – Sezione di Teramo – confermato

GERVASONI Andrea – Sezione di Mantova – confermato

TOMMASI Dino – Sezione di Bassano del Grappa – confermato

TONOLINI Mauro – Sezione di Milano – confermato

CAN C

Responsabile

ORSATO Daniele – Sezione di Schio – nuovo

Componenti

CARBONE Ciro – Sezione di Napoli – nuovo

GAVA Gabriele – Sezione di Conegliano – nuovo

GIALLATINI Alessandro – Sezione di Roma 2 – nuovo

GIANNOCCARO Antonio Danilo – Sezione di Lecce – nuovo

PIZZI Alessandro – Sezione di Saronno – nuovo

CAN D

Responsabile

BRASCHI Stefano – Sezione di Prato – nuovo

Coordinatore Scambi

DE SANTIS Giuseppe – Sezione di Avezzano – nuovo

Componenti

BANTI Luca – Sezione di Livorno – nuovo

CASCONE Mario – Sezione di Nocera Inferiore – confermato

CITRO Marco – Sezione di Battipaglia – confermato

CUCCHIARINI Luca – Sezione di Città di Castello – nuovo

CUDINI Cristian – Sezione di Fermo – nuovo

D’AMELIO Giuseppe – Sezione di Crotone – confermato

DOBOSZ Giulio – Sezione di Roma 2 – confermato

GOTTIPAVERO Fabio – Sezione di Venezia – confermato

LO GIUDICE Massimiliano – Sezione di Messina – confermato

PIERPAOLI Nicola – Sezione di Firenze – nuovo

ROCA Diego – Sezione di Foggia – nuovo

RUINI Alessandro – Sezione di Reggio Emilia – nuovo

SCARAVAGLIONE Saverio – Sezione di Roma 1 – nuovo

STAGNOLI Alessandro – Sezione di Verona – nuovo

VARRIALE Alessandro – Sezione di Milano – confermato

VICINANZA Fabio – Sezione di Albenga – confermato".