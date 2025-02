Ag. Cambiaso: "Guardiola lo voleva al City, è tutto vero! La Juve spiegherà tutto"

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La gente spesso non valuta che giocare in Italia non è semplice per chi viene dall’estero. Douglas Luiz è l’esempio di chi in Premier faceva sfracelli ed in Italia fa fatica. Il Napoli ha avuto l’intelligenza di dire ‘andiamo avanti così’, è inutile rincorrere qualcuno che può non essere utile. Poi il Napoli non ha la Champions e non ha bisogno di una rosa così profonda. Magari arriva uno che vuole giocare a tutti i costi e può rovinare il gruppo.

Cambiaso e il Manchester City? La Juventus spiegherà ciò che è successo, vi dico che è tutto vero ciò che è uscito sui giornali in relazione alla trattativa. E’ vero che Guardiola lo voleva. Napoli-Juventus? La Juve nel secondo tempo ha fatto fatica ed il Napoli ha volato, mentre nel primo tempo è andato al contrario.

Napoli-Udinese? Il Napoli quest’anno è una squadra tosta ed il merito più grande è dell’allenatore che è stato bravo a ricostruire questa squadra dopo le ceneri del post scudetto. Domenica sarà una partita a senso unico dal punto di vista dell’intensità e della voglia di vincere. Di là troverà l’Udinese che non sarà arrendevole e che proverà a giocare a calcio con quattro o cinque giocatori che son pericolosi”.