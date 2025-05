Ultim'ora Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan: già incontrato Ibra, manca solo la firma

vedi letture

Tutto fatto per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Come riferito da Fabrizio Romano su X, si è svolto oggi un nuovo round di colloqui con la dirigenza del Milan, anche con Ibrahimovic e il neo ds Igli Tare, in attesa della firma. Manca solo quella ormai. Allegri era stato cercato anche da De Laurentiis in caso di addio di Conte, ma al momento il tecnico sembra orientato a restare in azzurro e dunque Allegri alla fine ha ceduto alla corte dei rossoneri dopo la sua prima esperienza iniziata nel 2010.