Atalanta, Brescianini: "Onorato di far parte di questa grande e prestigiosa società"

vedi letture

Dopo l'annuncio di ieri, l'ex Frosinone che aveva sostenuto anche le visite mediche col Napoli, ha pubblicato anche un post sul proprio account Instagram.

Marco Brescianini è un nuovo centrocampista dell'Atalanta. Dopo l'annuncio di ieri, l'ex Frosinone che aveva sostenuto anche le visite mediche col Napoli, ha pubblicato anche un post sul proprio account Instagram, commentando il suo passaggio alla Dea:

"Onorato di entrare a far parte di questa grande e prestigiosa società. Ringrazio la famiglia Percassi, il direttore sportivo Tony D’Amico, mister Gasperini e tutto il Club per la fiducia e la grande opportunità che mi sono state riconosciute. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, ci vediamo presto allo stadio! Forza Atalanta".