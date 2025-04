Atalanta, futuro di Lookman incerto: fissato il prezzo. Liverpool in pole e c'è la Juve

vedi letture

Il futuro europeo dell’Atalanta passa da San Siro. Dopo il convincente 2-0 rifilato al Bologna, la sfida contro il Milan rappresenta un nuovo crocevia per la squadra di Gasperini, in piena corsa per un piazzamento nelle coppe europee. In attacco, la Dea ha ritrovato fiducia e certezze, grazie soprattutto al momento d’oro di Mateo Retegui, capocannoniere con 23 reti, leader indiscusso del reparto offensivo.

Ma la serata milanese sarà anche l’occasione per provare a ritrovare il miglior Ademola Lookman. L’esterno nigeriano non segna da quattro partite in Serie A e ha vissuto un inizio 2025 complicato, tra prestazioni opache e le due gare con la nazionale in cui è rimasto a secco. A pesare è stato anche lo strappo con Gasperini, nato dalla decisione di calciare un rigore in Europa League contro il Club Brugge, ignorando le gerarchie. La frattura sembra essersi ricomposta, ma il futuro resta incerto, come si legge sul Corriere dello Sport.

Il club spera di trattenerlo, ma in estate, davanti a un’offerta da almeno 60 milioni, la cessione sarà difficile da evitare. Il Liverpool è in prima fila, mentre la Juventus osserva con attenzione. Intanto, Lookman si concentra sul campo e su un obiettivo personale ancora da raggiungere: non ha mai segnato in trasferta contro il Milan. Con 37 gol in 88 presenze in Serie A, l’inglese è pronto a inseguire anche questo tabù. San Siro, in una notte da dentro o fuori, può essere il teatro perfetto per il riscatto.