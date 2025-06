Inter-Bonny, tutto fatto! Accordo anche col giocatore: le cifre dell'affare

Ange-Yoan Bonny sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Parma sulla base di 23 milioni di euro più bonus, il club nerazzurro ha chiuso anche l’intesa con il calciatore. L’incontro serale tra le parti ha portato alla fumata bianca: Bonny ha accettato la proposta dell’Inter e firmerà un contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione.

Con l’intesa totale tra club e giocatore, l’operazione può considerarsi ufficialmente chiusa, mancano solo gli ultimi passaggi burocratici. L’attaccante classe 2003, protagonista della promozione del Parma in Serie A e di 6 gol e 4 assist in 37 presenze nella scorsa stagione in Serie A, si prepara ora a compiere il grande salto in una big del campionato italiano. L’Inter punta su di lui per rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane, fisico e di prospettiva. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.