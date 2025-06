Inter, si avvicina Bonny: intesa di massima con il Parma

vedi letture

L’Inter è vicina a chiudere il primo colpo in attacco: ha raggiunto un’intesa di massima con il Parma per Ange-Yoan Bonny, giovane centravanti francese protagonista nella promozione dei ducali ed accostato anche al Napoli. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 23 milioni di euro più bonus, segnale della forte volontà dei nerazzurri di puntare su un profilo giovane e fisico per il futuro per completare il reparto offensivo. Mancano ora solo gli ultimi dettagli: bisogna infatti definire l’intesa economica con il giocatore e il suo entourage, per arrivare alla firma e alla chiusura ufficiale dell’affare.

Nel frattempo, si registra anche un tentativo dello Stoccarda, che avrebbe messo sul piatto uno stipendio più alto per convincere Bonny, senza però aver ancora aperto un dialogo concreto con il Parma. Il club emiliano, infatti, ha dato la priorità alla trattativa con l’Inter, più avanzata e definita. Bonny rappresenterebbe per Chivu, che l'ho già allenato al Parma, un innesto interessante in grado di crescere alle spalle insieme all'altro giovane Pio Esposito alle spalle della coppia titolare Lautaro-Thuram. Le prossime ore saranno decisive per capire se si arriverà alla fumata bianca. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercaato Sky.