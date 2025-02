Atalanta, Gasperini: "Scioccati da questi ultimi 20 giorni, abbiamo perso tre corazzieri"

Per i quarti di finale di Coppa Italia l'Atalanta questa sera affronterà il Bologna, prima del match Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, è stato intervistato dai microfoni di Sport Mediaset: "Uno dei nostri obiettivi stagionali per vendicare le ultime tre finali perse? Sì, anche se raggiungere la finale è sempre stato un bel percorso anche quello. Purtroppo la Coppa Italia non siamo riusciti ad agguantarla, lo scorso anno anche. È arrivata l'Europa League a compensare, direi anche con gli interessi. Però è sempre un traguardo che abbiamo cercato di raggiungere".

Siete molto incerottati. E spiace per la situazione di Scamacca...

"Siamo scioccati da questi ultimi venti giorni. Lui, Scalvini per la spalla, Kossounou... abbiamo perso tre ragazzi giovani, sani, dei corazzieri e che si sono dovuti nuovamente fermare. Soprattutto Scalvini. Per loro la stagione difficilmente proseguirà. Però hanno dalla loro l'età, ritorneranno più forti di prima e magari queste esperienze li tempereranno".

Come arriva l'Atalanta in questa situazione di emergenza?

"Se devo dire la verità Scamacca e Scalvini non li abbiamo quasi mai avuti tutta la stagione. Scalvini un po' di più, Scamacca mai. Abbiamo fuori Kossounou, Carnesecchi, Kolasinac, Lookman... però questa è una fase così. Ma magari nel giro di una settimana o 10 giorni riusciremo a recuperarli, sperando non se ne aggiungano altri perché quando si gioca con questa continuità e così tante partite c'è un riciclo di turnover, uno entra e l'altro esce. È davvero complicato, questi infortuni avvengono tutti in campo. Però le partite sono tante".

Sono arrivati Maldini e Posch. Li vedremo col Bologna?

"Maldini è arrivato da due giorni, Posch oggi (ieri, ndr), non sarà facile. Ma il fatto che siano due giocatori che stavano giocando e si stavano allenando bene, sono due giocatori pronti".

Che partita si aspetta col Bologna?

"Una bella partita, è un'ottima squadra. Non ha avuto un buon impatto in Champions, poi però la Champions gli è servita ed è cresciuta molto, anche in campionato sta facendo delle ottime gare, è risalita molto in classifica. Credo sia una formazione completa e molto competitiva".