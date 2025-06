Atalanta, Juric perde un esterno titolare: passa all'Atletico per 20mln

Importante cessione in vista per l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport Matteo Ruggeri sta infatti per lasciare il club orobico per trasferirsi all'Atletico Madrid. L'operazione è alle battute finali con l'esterno italiano che passerà ai Colchoneros per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

La chiusura della trattativa è prevista entro le prossime 48 ore, con il calciatore che è a un passo dall'accordo con la squadra allenata da Diego Pablo Simeone. Ivan Juric, dunque, perderà un giocatore che è stato importante nello scacchiere di Gasperini.