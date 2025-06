Kean può partire davvero: la Fiorentina si cautela e sonda tre che giocano in Serie A

La Fiorentina si muove sul mercato con l'obiettivo di rinforzare centrocampo e attacco, trovandosi a sfidare la Lazio su un obiettivo comune e studiando diverse opzioni per il reparto avanzato. Per il centrocampo, piace non poco Martín Payero dell'Udinese. I biancocelesti sono interessati al mediano argentino da molto tempo, ma il mercato è attualmente in una fase di stallo a causa del blocco imposto dalla Covisoc. Nel frattempo, la Fiorentina non resta a guardare, pensando e studiando attentamente la situazione per valutare un possibile inserimento.

Sul fronte offensivo, la Fiorentina si cautela in vista di una possibile partenza di Moise Kean e valuta attentamente tre attaccanti. Il primo nome sulla lista è quello di Roberto Piccoli, reduce da una buona stagione con la maglia del Cagliari e da poco riscattato dagli isolani. L'altro profilo monitorato è quello di Sebastiano Esposito, in uscita dall'Inter e nelle mire anche del Parma.

Nelle ultime ore, però, sta guadagnando terreno anche il nome di Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo dopo la fine del prestito al Genoa, attaccante che potrebbe rappresentare un'opzione concreta per il reparto d'attacco viola. La dirigenza gigliata è al lavoro per assicurarsi i rinforzi necessari e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.