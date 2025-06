Seguito dal Napoli, Gatti rinnova con la Juve: l'accordo sarà chiuso dopo il Mondiale

Importante novità in casa Juventus sul fronte rinnovi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero ha raggiunto un accordo con Federico Gatti per il prolungamento del contratto. Il nuovo accordo verrà formalizzato al termine del Mondiale per club, una volta che i giocatori faranno ritorno in Italia.

Gatti, seguito anche dal Napoli nelle scorse settimane, si prepara così a iniziare la sua quarta stagione con la maglia della Juve. Il difensore, che ha indossato brevemente la fascia da capitano dopo la partenza di Danilo - poi passata ufficialmente a Manuel Locatelli - rappresenta ormai un punto fermo del progetto tecnico bianconero.