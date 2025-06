Como scatenato: vicini 3 acquisti e Jesus Rodriguez (che piaceva al Napoli) in chiusura

Ennesimo acquisto per il Como: i lariani sono vicinissimi a chiudere colpi di grande rilevanza per la rosa di Cesc Fàbregas, prossimo ad accogliere Álvaro Morata. Parallelamente, il club ha avviato una trattativa concreta per Nicolas Kühn del Celtic e attende una risposta definitiva da Malick Thiaw, per il quale è già stato raggiunto un accordo economico col Milan. Come anticipato da TMW, al giocatore è stato proposto un contratto da 4 milioni annui. Ma non è finita qui.

Mancano infatti gli ultimissimi dettagli per definire l'arrivo di Jesús Rodríguez. La lunga trattativa con il Real Betis per l'esterno offensivo spagnolo che piaceva anche al Napoli è ora in fase conclusiva, dopo gli importanti passi avanti degli ultimi giorni. La bozza d'intesa sulle cifre prevede una base fissa di 21 milioni di euro, più 6 milioni di bonus legati a obiettivi non facili da raggiungere. Le parti stanno definendo le condizioni di questi bonus, prima di dare il via libera definitivo per la chiusura dell'operazione, stando a quanto rivela Sky Sport.