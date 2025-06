Atalanta, sarà Juric l'erede di Gasperini: firmerà un biennale

L’Atalanta ha preso la sua decisione: sarà Ivan Juric il nuovo allenatore. L'erede di Gasperini che ha salutato dopo nove anni per ripartire dalla Roma. Contratto biennale per l’ex Roma che ha un legame speciale proprio con Gasperini essendo stato suo giocatore e seguendo le sue idee di calcio anche da allenatore.

La scelta è stata presa questa mattina, venerdì 6 giugno, al termine dell’ultima e decisiva riunione, come scrive Sky Sport. Dunque, sta per completarsi il puzzle delle panchine. Juric-Atalanta, Inter-Chivu e ora si attende solo la decisione della Fiorentina che segue con interesse Pioli ma anche Vieira del Genoa che però ha dichiarato di star bene in rossoblu.