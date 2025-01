Balotelli sui social: "Per favore non inventate nulla, sono del Genoa"

vedi letture

Mario Balotelli lancia un messaggio sulla sua pagina ufficiale 'Instagram'. Via social risponde ai tifosi ma non solo. Il centravanti del Genoa ha voluto chiarire la sua posizione nelle ore in cui si parla di possibile risoluzione del contratto dato che non gioca più ormai da settimane con l'arrivo di Vieira in panchina: "Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe. Ma ho rispetto dei tifosi e poi della società".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).