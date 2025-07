Ultim'ora David-Juve, è fatta! Affare definito: già pianificate visite mediche

Jonathan David alla Juventus, ci siamo. Come scrive Fabrizio Romano su X, accordo verbale raggiunto nella notte per ogni dettaglio con l'attaccante canadese che a inizio mercato piaceva anche al Napoli. "Accordo a lungo termine raggiunto e Jonathan David è pronto a sbarcare in Italia per le visite mediche. Seguiranno poi i passaggi formali. I contratti saranno verificati e firmati a breve", si legge.

Matteo Moretto su X ha aggiunto: "Jonathan David alla Juventus, affare chiuso nella notte. Definiti tutti gli accordi tra le parti e visite mediche già prenotate. L’attaccante canadese è atteso in Italia".

Gianluca Di Marzio sul proprio sito ha scritto: "Jonathan David sarà un giocatore della Juventus. L’ok è arrivato nella notte, con le due parti che – dopo gli ultimi contatti – hanno raggiunto un’intesa di massima quando in Italia era notte fonda. Ci sono soltanto gli ultimi dettagli da definire nelle prossime ore, ma Jonathan David è un promesso sposo della Juve, che mette così a segno il primo vero grande colpo per il suo attacco".