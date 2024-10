Balotelli vuole tornare in Serie A, c'è il Genoa. Romano svela: "L'ha chiamato Gilardino"

Come rivelato su X dal giornalista ed esperto di mercato internazionale, stamani si è tenuto un colloquio telefonico tra il calciatore e Alberto Gilardino.

Potrebbe essere davvero vicino il momento del ritorno di Mario Balotelli in Serie A. Nelle ultime ore il nome del centravanti ex nazionale italiana è spuntato anche in ottica Genoa oltre che per il Torino (a caccia di nuove idee tra gli svincolati dopo il gravissimo infortunio rimediato da Duvan Zapata) e proprio l'ipotesi di vedere Super Mario difendere i colori del Grifone potrebbe essere quella più concreta sul piatto.

Come rivelato su X dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, infatti, stamani si è tenuto un colloquio telefonico tra il calciatore e Alberto Gilardino, allenatore del Genoa. Il tecnico rossoblù ha in buona sostanza incassato la volontà del calciatore di tornare a misurarsi nel campionato del suo paese natale e la trattativa con il free agent è in corso.

Sembra invece meno consistente la possibilità di vedere Balotelli al Torino. Su quest'ultima ipotesi di mercato nei giorni scorsi si è espresso niente meno che il tecnico del club granata, Paolo Vanoli. Il quale ha però in buona sostanza dribblato la domanda, ripartendo dal grave infortunio di Zapata: "Mi dispiace tanto per il ragazzo, sappiamo quanto sia importante, ma tutti noi dovremo dare qualcosa in più per lui. Balotelli? Non parliamo di queste cose".