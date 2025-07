Bernardeschi (che può liberare) Ndoye sarà un leader al Bologna: pronta la numero 10

vedi letture

Federico Bernardeschi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo la risoluzione del contratto con il Toronto FC, l’ex Juventus ha scelto il Bologna, che già un anno fa aveva provato a portarlo in rossoblù, con contatti diretti tra Sartori, Di Vaio e l’agente Beppe Bozzo. Questa volta le condizioni sono cambiate, e il Bologna ha colto l’occasione. Decisiva la volontà del giocatore, che ha rifiutato offerte economicamente più ricche, sia in Italia che all’estero, per sposare il progetto tecnico ed umano del club emiliano.

Un sacrificio netto: si passa dai 6 milioni netti percepiti in MLS a 1,5 milioni a stagione, con un contratto biennale e opzione per un terzo anno. Nei prossimi giorni Bernardeschi sbarcherà a Bologna per sostenere le visite mediche e firmare l’accordo. Per lui è pronta la maglia numero 10, simbolo di leadership e centralità nel nuovo corso rossoblù. A riportarlo è il Corriere dello Sport.