Bilancio Inter, novità su Zielinski: il contratto è più lungo del previsto

vedi letture

Dal bilancio dell'Inter, approvato dall'assemblea dei soci nerazzurri nella giornata di ieri, emergono dettagli interessanti anche rispetto ad alcuni contratti siglati nei mesi scorsi. Nell'esercizio 2023/2024, si legge, la società nerazzurra ha prolungato al 30 giugno 2026 i contratti di Matteo Darmian e Francesco Acerbi. Mentre il nuovo arrivato Piotr Zielinski ha firmato sino al 30 giugno 2028, e non al 2027 come era emerso a gennaio dell'anno scorso, al momento dell'accordo con il giocatore allora in forza al Napoli.

In tutti e tre i casi, però, i contratti potrebbero comunque scadere prima. A decidere sarà l'Inter, che ha mantenuto una clausola di uscita allo scadere del penultimo anno di contratto, con buonuscite poco impegnative. Nel caso dell'ex napoletano Zielinski, ieri dal bilancio è emerso anche il costo dell'operazione al di là del maxi-ingaggio: oltre 2mln di euro per poter ottenere la firma del polacco dopo la fine del contratto con il Napoli.