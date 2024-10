Bilancio Inter, non solo il maxi-ingaggio: ecco quanto è costato Zielinski

Nel bilancio dell'Inter, che si è chiuso con una riduzione del passivo di 85 milioni di euro, emergono alcuni dettagli interessanti riguardo alle operazioni di mercato portate a termine dal club nerazzurro. Tra le transazioni del 2023/24, spiccano gli accordi legati a Frattesi, Pavard e Arnautovic, oltre all’ingaggio dell'ex Napoli Piotr Zielinski.

Il comunicato del club sul bilancio: "Nel corso delle sessioni di mercato della stagione sportiva 2023/2024 sono stati effettuati investimenti in diritti per prestazioni di calciatori pari a complessivi Euro 126,9 milioni e cessioni per corrispettivi complessivi pari ad Euro 97,6 milioni, generando plusvalenze nette per Euro 64,7 milioni. La riduzione del costo storico dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, derivante sia da cessioni che da talune risoluzioni contrattuali con personale tesserato non più impiegato nel progetto tecnico, ammonta ad Euro 84,2 milioni".

Di seguito i dati su acquisti e cessioni 2023-24, riportati dal portale Calcio e Finanza:

-Davide Frattesi dal Sassuolo: 31,9 milioni di euro;

-Benjamin Pavard dal Bayern Monaco: 31,3 milioni di euro;

-Carlos Augusto dal Monza: 13,2 milioni di euro;

-Marko Arnautovic dal Bologna: 10,9 milioni di euro;

-Tajon Buchanan dal Bruges: 7,3 milioni di euro;

-Yann Bisseck dall’Aarhus: 7,2 milioni di euro;

-Yann Sommer dal Bayern Monaco: 6,9 milioni di euro;

-Piotr Zielinski (svincolato): 2,1 milioni;

-Juan Cuadrado (svincolato): 650mila euro;

-Alexis Sanchez (svincolato): 400mila euro;

-Davy Klaassen (Ajax): 270mila euro.

-Andrè Onana al Manchester United: ceduto a 50,2 milioni, plusvalenza di 42,4 milioni;

-Marcelo Brozovic all’Al Nassr: ceduto a 15,7 milioni, plusvalenza di 14,7 milioni;

-Camuele Mulattieri al Sassuolo: ceduto a 5,3 milioni, plusvalenza di 4,4 milioni;

-Facundo Colidio al River Plate: ceduto a 4,4 milioni, plusvalenza di 3,3 milioni;

-Darian Males allo Young Boys: ceduto a 1,9 milioni, plusvalenza di 781mila euro.