Bilancio Inter, svelate le spese sul mercato: Zielinski non a costo zero, le cifre

Dal bilancio dell'Inter si leggono dettagliatamente tutte le spese sostenute dal club di Viale della Liberazione per l’acquisto dei nuovi giocatori. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, "in cima alla lista c’è Davide Frattesi, a quota 31.378.764 milioni di euro. Segue Benjamin Pavard staccato di pochissimo, a 31.286.77 4, mentre poi c’è Carlos Augusto a poco più di 13 milioni".

Una brutta sorpresa invece Marko Arnautovic, pagato dall’Inter poco meno di 11 milioni: una cifra davvero elevata considerato lo scarso apporto dato fin qui alla causa nerazzurra, specialmente in termini di continuità. Curioso invece l'ingaggio di Piotr Zielinski, prenotato lo scorso gennaio e arrivato da parametro zero all'Inter, anche se non lo è stato per davvero: "Dopo la naturale scadenza di contratto con il Napoli, l’Inter ha comunque sborsato 2,1 milioni per regalarlo ad Inzaghi", riferisce la rosea.