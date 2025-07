Inter e Juventus beffate: un difensore snobba l'Italia e vola in Arabia Saudita

Niente ritorno in Italia per David Hancko, difensore del Feyenoord che in passato ha vestito la maglia della Fiorentina. Il centrale, a lungo corteggiato da Juventus e Inter, giocherà insieme a Cristiano Ronaldo. Come riporta Sky infatti, il club della Saudi Pro League, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Jorge Jesus come nuovo allenatore, è molto vicino a chiudere il primo colpo dell'estate.

La trattativa per portare in Arabia il difensore slovacco è in dirittura d'arrivo, l'Al Nassr verserà 35 milioni di euro nelle casse del Feyenoord per il classe '97. Niente da fare quindi per i due club di Serie A, che avevano da tempo messo nel mirino il giocatore per rafforzare il proprio reparto arretrato.