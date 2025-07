Bologna, Orsolini: "Beukema al Napoli? Scelte personali, è giovane e ambizioso"

vedi letture

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dei rossoblu in Trentino Alto Adige. Di seguito un estratto.

Come giudica la scelta di Beukema?

"Sono scelte personali, non si possono giudicare le ambizioni e le scelte economiche altrui. Noi facciamo un lavoro che ci permette di stare bene, ma anche a voi giornalisti se vi fosse proposto un rinnovo a cifre migliori ci pensereste. Lui è giovane ed ha ambizioni, anche se lo si deve essere sempre, anche all'età di De Silvestri. Sono scelte personali dettate da tante situazioni. Poi alla fine della carriera si tirerà una linea e si giudicherà se le scelte fatte siano state corrette o meno. Auguro a Sam un 'in bocca al lupo' per la stagione. È un bravissimo ragazzo, farà una stagione importante".

C'è l'idea di un rinnovo del contratto fino al 2029?

"Non si è parlato con la società perché in questo momento i direttori hanno altre priorità. Non so quando se ne parlerà, io sto pensando ad allenarmi per farmi trovare pronto alla stagione. Ci sono state delle chiamate da parte di squadre italiane e non ma è chiaro che ora sono concentrato qui in ritiro. Io ho un contratto, poi non posso prevedere cosa mi riserverà il mercato. Ma non mi aspetto cose clamorose".

Ha sentito Gattuso?

"Sì ho avuto modo di parlare con il nuovo ct telefonicamente. Abbiamo parlato della situazione e sono stato contento che mi abbia chiamato".