Bomba di Sky: "Tudor esonerato, manca solo l'annuncio"TuttoNapoli.net
Oggi alle 12:12Serie A
di Arturo Minervini

Bomba lanciata da Gianluca Di Marzio su X riguardo alla Juventus: "Tudor non sarà piu l'allenatore della Juventus: manca solo l'annuncio ufficiale dell'esonero" scrive l'esperto di mercato di Sky Sport. 