Ufficiale Lazio-Juventus, le formazioni: Tudor passa alla difesa a quattro

Sono ufficiali le formazioni della sfida all’Olimpico tra la Lazio e la Juventus, posticipo dell'8ª giornata di Serie A e speciale incrocio tra i due allenatori Sarri e Tudor, entrambi ex tecnici sull’altra sponda. Prosegue la grande emergenza di casa biancoceleste e Sarri, visti anche i forfait delle ultime ore di Cancellieri e Tavares che si sono aggiunti ai già tanti lungodegenti, di fatto ha gli uomini contati. In difesa Lazzari vince il ballottaggio con Hysaj, a centrocampo c'è ancora Basic, rientro dal 1' davanti per Isaksen.

Novità importanti in casa Juventus, confermato il passaggio a quattro dietro per Tudor, che vara la coppia d'attacco con la doppia punta Vlahovic e David. Koopmeiners arretra a centrocampo, McKennie e Conceicao dirottati in corsia con Kalulu e Cambiaso che saranno invece i due terzini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.

Allenatore: Maurizio Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Vlahovic, David.

A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Pedro Felipe.

Allenatore: Igor Tudor.